



Ташкент посетил генсек ШОС



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в Ташкенте Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ШОС в сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, транспорта и связи, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации, науки, образования, культуры, туризма. Также была обсуждена ситуация в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи