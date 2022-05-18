Погода в Узбекистане на 19 мая

Погода в Узбекистане на 19 мая18.05.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 мая, погода по прогнозам синоптиков:
18-23 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами возможны сильные. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.
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