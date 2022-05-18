



Погода в Узбекистане на 19 мая



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 мая, погода по прогнозам синоптиков: 18-23 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами возможны сильные. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

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