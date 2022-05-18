



МИД Узбекистана посетили послы Германии и Франции



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Тило Клиннером и Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Орелией Бушез. В ходе переговоров была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане и меры по ее урегулированию, а такде ход реализации проектов строительства ж/д линии "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и создаваемого под эгидой ООН многофункционального транспортно-логистического хаба в приграничном узбекском городе Термез для доставки в Афганистан гуманитарной помощи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи