В Ташкент прибыла делегация МИД Малайзии

ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в Узбекистан с пятидневным рабочим визитом прибыла делегация внешнеполитического ведомства Малайзии во главе с заместителем министра иностранных дел Камарудином Джаффаром.

Целью визита является проведение двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и других.

18 мая делегация посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым.

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