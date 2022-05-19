В Ташкент прибыла делегация МИД Малайзии

В Ташкент прибыла делегация МИД Малайзии19.05.2022 11:49
ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. 18 мая в Узбекистан с пятидневным рабочим визитом прибыла делегация внешнеполитического ведомства Малайзии во главе с заместителем министра иностранных дел Камарудином Джаффаром.
Целью визита является проведение двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и других.
18 мая делегация посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым.
УЗИНФОРМ