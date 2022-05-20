Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и Кыргызстана

Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и Кыргызстана20.05.2022 09:17
ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
В ходе беседы главы двух государств рассмотрели ход реализации существующих договоренностей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, инфраструктуры, транспорта и связи, энергетики.
УЗИНФОРМ