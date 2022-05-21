



Погода в Узбекистане на 22 мая



ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 мая, погода по прогнозам синоптиков: 21-22 мая местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, 21 мая по северу и пустынной зоне, 22 мая местами по республике возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.



По предгорным и горным районам 21-23 мая пройдут дожди с грозами. В отдельных районах временами ожидаются сильные ливневые дожди, возможно выпадение града.



21-23 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 18-20°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дожди, местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, дожди, местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, дожди, местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, дожди, временами сильные, возможны грозы, возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 7-12°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи