Погода в Узбекистане на 22 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 22 мая21.05.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 мая, погода по прогнозам синоптиков:
21-22 мая местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, 21 мая по северу и пустынной зоне, 22 мая местами по республике возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.
По предгорным и горным районам 21-23 мая пройдут дожди с грозами. В отдельных районах временами ожидаются сильные ливневые дожди, возможно выпадение града.
21-23 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 18-20°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дожди, местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дожди, местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, дожди, местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 18-23°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, дожди, временами сильные, возможны грозы, возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 7-12°.
УЗИНФОРМ