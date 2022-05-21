В Ташкенте проходят мероприятия ШОС

В Ташкенте проходят мероприятия ШОС21.05.2022 16:44
ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. В эти дни в Ташкенте проходят мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества.
В частности, были организованы международный туристический форум «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие», а также встреча министров спорта стран - участниц объединения, на которых были освещены результаты взаимодействия государств, входящих в ШОС, в сферах туризма, спорта и культуры, рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества.
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