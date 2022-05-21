



В Ташкенте проходят мероприятия ШОС



ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. В эти дни в Ташкенте проходят мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества. В частности, были организованы международный туристический форум «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие», а также встреча министров спорта стран - участниц объединения, на которых были освещены результаты взаимодействия государств, входящих в ШОС, в сферах туризма, спорта и культуры, рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи