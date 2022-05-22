



Узбекистан посетила делегация АБР



ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация Азиатского банка развития во главе с вице-президентом Ашоком Лаваса. Сегодня делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана, где состоялись переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества и реализации новых совместных проектов в сферах женского и молодежного предпринимательства, транспорта, электроэнергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и социальной сферы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи