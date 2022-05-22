Узбекистан посетила делегация АБР

Узбекистан посетила делегация АБР22.05.2022 14:56
ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация Азиатского банка развития во главе с вице-президентом Ашоком Лаваса.
Сегодня делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана, где состоялись переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества и реализации новых совместных проектов в сферах женского и молодежного предпринимательства, транспорта, электроэнергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и социальной сферы.
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