



Делегация МИД Узбекистана отправилась в Иран



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра Фуркатом Сидиковым пребывает с рабочим визитом в Исламской Республике Иран. 22 мая делегация была принята заместителем министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафарий. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инноваций и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи