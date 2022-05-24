В Ташкент прибыла с визитом делегация США

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывшая с визитом в Ташкент делегация Соединенных Штатов Америки во главе с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу посетила ведомство иностранных дел Узбекистана, где провела встречу с исполняющим обязанности министра Владимиром Норовым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, содействия урегулированию ситуации в Афганистане, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

УЗИНФОРМ