



Глава Узбекистана поздравил выпускников



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к выпускникам учебных заведений страны с поздравлениями по случаю окончания учебного года. В обращении говорится: "Дорогие выпускники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием школы и вступлением в замечательный и еще более ответственный этап – самостоятельную жизнь.



В эти волнующие минуты, когда во всех общеобразовательных учебных заведениях страны звучит «последний звонок» и вы расстаетесь с родной школой, любимыми учителями, желаю всем вам больших успехов на предстоящем пути.



Поздравляю вас с получением аттестата – символа надежды и уверенности в завтрашнем дне.



Дорогие мои дети!



В этом году общеобразовательные школы республики оканчивают более 390 тысяч молодых людей. Такие, как вы, целеустремленные юноши и девушки, готовые направить все свои знания и способности на достижение благородной цели – стать достойными сыновьями и дочерьми своей Родины и народа, безусловно, являются нашей надеждой и опорой, золотым фондом, поистине бесценным богатством Нового Узбекистана.



Конечно, этот день станет незабываемым не только для выпускников школ страны, но и для их родителей, учителей и наставников. Поздравляем их с этим прекрасным праздником и выражаем самые добрые пожелания.



В последние годы в системе дошкольного, среднего специального и высшего образования были реализованы коренные реформы. Особенно развитие школьного образования превратилось в общенародное движение, в этой сфере произошли кардинальные изменения. В настоящее время в стране наряду с более чем 10 тысячами государственных общеобразовательных школ действуют множество негосударственных учебных заведений, школы на основе государственно-частного партнерства, Президентские, специализированные и творческие школы, что свидетельствует о глубоких структурных и качественных преобразованиях, осуществленных в системе за короткое время.



Только в прошлом году в 789 школах были проведены строительно-ремонтные работы, на это были затрачены средства в размере 3,3 триллиона сумов. Всех нас радует, что количество медалей, завоеванных нашими учащимися на международных предметных олимпиадах, увеличилось в 3 раза, на региональных олимпиадах – почти в 2 раза, в рамках проекта «Один миллион программистов» свыше 900 тысяч учащихся освоили основы программирования, получив соответствующие сертификаты.



Большое значение придается достойному стимулированию труда, улучшению условий работы и жизни, повышению статуса в обществе наших самоотверженных учителей и наставников, посвятивших свою жизнь воспитанию молодого поколения.



На основе изучения опыта развитых стран обновляются образовательные программы и учебники. Особенно важным шагом в этом направлении стало создание для общеобразовательных школ учебно-методических комплектов, пособий для учителей и тетрадей для упражнений в целом 326 наименований.



Все школы страны подключены к высокоскоростной оптоволоконной сети интернет, установлены локальные сети и устройства Wi-Fi.



В нынешнее неспокойное и тревожное время мы уделяем особое внимание воспитанию детей высокодуховными личностями, настоящими патриотами. Организуются масштабные духовно-просветительские мероприятия, ведется последовательная работа, направленная на то, чтобы повысить интерес подрастающего поколения к чтению книг, на его еще более активное вовлечение в кружки по литературе и искусству, спортивные секции.



Дорогие выпускники!



В последнее время для нашего народа, особенно для таких, как вы, молодых людей, Узбекистан становится страной поистине огромных возможностей.



162 высших учебных заведения, действующих в республике, многочисленные профессиональные школы, колледжи и техникумы способствуют вашему становлению высокопрофессиональными специалистами в избранных вами сферах.



В 78 высших учебных заведениях налажена также система обучения без отрыва от производства, получения высшего образования дистанционно.



Охват выпускников высшим образованием в этом году достиг 38 процентов – с 9 процентов в 2016 году.



Создаются особые возможности в системе профессионального образования для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, из семей, нуждающихся в социальной защите, детей-инвалидов.



Следует отметить, что в 2020/2021 учебном году 1157, а в 2021/2022 учебном году 1433 поступивших в колледжи и техникумы на контрактной основе были приняты на учебу на основе дополнительного государственного гранта, сверх параметров приема.



Убежден, что благодаря таким возможностям завтра вы будете работать в современных кластерах, фермерских хозяйствах, на производственных предприятиях, больших новостройках, в фирмах и компаниях, государственных и негосударственных организациях, культурных и творческих коллективах страны, и, несомненно, внесете достойный вклад в процветание нашей Родины, повышение благосостояния народа.



Одним словом, каждый выпускник в нашей стране будет окружен вниманием и заботой. Органы местной власти в областях, районах и городах, руководители секторов, общественность махаллей вместе с вашими родителями и учителями будут для вас самыми близкими помощниками и опорой.



В этот радостный день еще раз искренне поздравляю вас, мои дорогие, с успешным окончанием школы, пройденным первым важным этапом на вашем жизненном пути.



Никогда не забывайте о том, что впереди вас ждут еще более высокие и ответственные рубежи. Если вы поставите перед собой конкретные цели и для их достижения приложите все свои силы и энергию, знания и потенциал, то, конечно, вам покорятся любые вершины.



Желаю всем вам здоровья, больших успехов в работе, учебе и личной жизни.



Не останавливайтесь на достигнутом, пусть вам всегда сопутствуют счастье и удача, мои дорогие дети!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи