



Проведен разговор глав Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа была организована с целью обсуждения хода реализации достигнутых ранее договоренностей и актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, здравоохранения, туризма и спорта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи