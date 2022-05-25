Проведен разговор глав Узбекистана и России

Проведен разговор глав Узбекистана и России25.05.2022 09:43
ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. 24 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Беседа была организована с целью обсуждения хода реализации достигнутых ранее договоренностей и актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, здравоохранения, туризма и спорта.
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