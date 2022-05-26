



МИД Узбекистана посетила глава Делегации Евросоюза



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая ведомство иностранных дел Узбекистана посетила глава Делегации Европейского Союза в стране Шарлотт Адриан. Ее принял исполняющий обязанности министра Владимир Норов. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах цифровизации, «зеленой экономики», энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, окружающей среды и изменения климата. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи