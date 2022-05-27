



Погода в Узбекистане на 27 мая



ТАШКЕНТ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков: 27-29 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.



27-28 мая по территории республики, 29 мая по предгорным и горным районам временами пройдут дожди, возможны грозы. По предгорным и горным районам 27-28 мая местами возможен сильный дождь.



27-29 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 21-23°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременные дожди, местами воможны сильные. Возможны грозы. Воможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 10-15°.

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