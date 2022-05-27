Делегация МИД Узбекистана посетила Египет

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. 25-26 мая делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра Фуркатом Сидиковым посетила Египет.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Каире 10-м раунде политических консультаций между МИД Узбекистана и Египта, в ходе которого были обсуждены вопросы развития межгосударственного партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса, туризма, транспорта и связи, инноваций, здравоохранения и фармацевтики, обеспечения безопасности и военно-технического сотрудничества, музейного дела и изучения археологических памятников.

Также в рамках визита делегация приняла участие в семинаре, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Египтом, провела презентации Стратегии развития Нового Узбекистана и экономического, инвестиционного и туристического потенциала страны в Ассоциации промышленников Египта, а также провела встречи с заместителем министра международного сотрудничества Египта Шерихан Бихейт и генеральным секретарем Академии исламских исследований комплекса "Аль-Азхар".

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