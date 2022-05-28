Глава Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС

Глава Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС28.05.2022 12:25
ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая Президент Узбекистана принял онлайн-участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, при котором Узбекистан является государством-наблюдателем.
Заседание было проведено под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и было посвящено обсуждению вопросов развития сотрудничества стран-участниц организации в сферах экономики, торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, инноваций и высоких технологий, фармацевтики, машиностроения, туризма и других.
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