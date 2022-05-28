



Глава Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС



ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. 27 мая Президент Узбекистана принял онлайн-участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, при котором Узбекистан является государством-наблюдателем. Заседание было проведено под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и было посвящено обсуждению вопросов развития сотрудничества стран-участниц организации в сферах экономики, торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, инноваций и высоких технологий, фармацевтики, машиностроения, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи