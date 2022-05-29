Ташкент посетила делегация Финляндии

ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с визитом делегация внешнеполитического ведомства Финляндии во главе с генеральным директором Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Марией Лиивалой.

Целью поездки явилось участие в прошедшем 27 мая в Ташкенте 10-м раунде межмидовских политических консультаций, в ходе которых были обсуждены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и других.

28 мая делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана, где прошли переговоры по вопросам развития взаимодействия двух стран в сферах торговли, энергетики, текстильной промышленности, ИКТ и здравоохранения, бизнеса, банков и финансов.

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