Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 239025 заболевших

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 19 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 239 тысяч 025 человек.

Число умерших от COVID-19 составило 1637 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 387, смертность за тот же период - 0 человек.

В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 14 миллионов 838 тысяч 975 человек (44,34% от общего числа населения).

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