



Погода в Узбекистане на 2 июня



ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 31-33°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

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