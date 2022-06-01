



В МИД Узбекистана прошли переговоры с послом Канады



ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Москве) Элисон Мэри Леклер. Ее принял исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы мировой политики, перспективы развития узбекско-канадского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и «зеленых технологий».

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