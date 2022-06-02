В Ташкент прибыл глава Таджикистана

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент прибыл во главе представительной делегации с двухдневным официальным визитом Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Визит предпринят с целью обсуждения на различных уровнях вопросов дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Таджикистана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инвестиций, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и других.

По итогам сегодняшней встречи Президентов Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в резиденции «Куксарой», прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, был подписан пакет двусторонних документов на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов, в том числе:

Декларация об укреплении вечной дружбы и союзничестве,

«Дорожная карта» по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации;

Соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022-2023 годы;

«Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана;

Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;

Меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства.

Также была достигнута договоренность о запуске пассажирского поезда по маршруту Ташкент – Душанбе.

Программа визита главы Таджкистана также включала посещение парка «Янги Узбекистон» и возложение цветов к Монументу независимости.

В тот же день главы двух государств в ходе торжественной церемонии дали пуск строительству Яванской гидроэлектростанции мощностью 140 мегаватт на реке Зарафшани посетили Ташкентский технопарк, где ознакомились с продукцией производителей Узбекистана.

Накануне визита, 1 июня, в Ташкенте был проведен узбекско-таджикский бизнес-форум, в ходе которого представители официальных и деловых кругов обеих стран обсудили практические аспекты углубления партнерства. По итогам форума были подписаны 75 торгово-экономических документов на сумму 1 млрд. 062,6 млн. долларов.

На второй день визита запланировано посещение Хорезмской области Узбекистана.

УЗИНФОРМ