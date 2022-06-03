



Погода в Узбекистане на 4 июня



ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

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