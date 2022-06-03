Ташкент посетила делегация Монголии

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня в Узбекистан с четырехдневным рабочим визитом прибыла представительная делегация официальных и деловых кругов Монголии во главе с заместителем министра иностранных дел Батсумбером Мунхжином.

Целью визита является проведение двусторонних переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, сельского хозяйства, промышленности, текстильной индустрии и других.

2 июня делегация посетила ведомство иностранных дел Узбекистана, где по итогам переговоров были подписаны Программа по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Монголии на 2022-2023 годы и Протокол о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Министерством дорог и развития транспорта Монголии. Монгольской стороной также объявлено о введении безвизового режима для граждан Узбекистана сроком на 30 дней.

Также в программе визита запланировано посещение внешнеторгового и сельскохозяйственных ведомств Узбекистана, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и проведение бизнес-форума с участием представителей деловых кругов и крупных компаний обеих стран.

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