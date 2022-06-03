



МИД Узбекистана посетил посол Палестины



ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина Жавадом Мухаммадом Авадом. Визит посла в МИД был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений. Джавад Мухаммад Авад прибыл в Узбекистан для вступления в должность в апреле текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи