МИД Узбекистана посетил посол Палестины

МИД Узбекистана посетил посол Палестины03.06.2022 15:15
ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина Жавадом Мухаммадом Авадом.
Визит посла в МИД был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений.
Джавад Мухаммад Авад прибыл в Узбекистан для вступления в должность в апреле текущего года.
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