Президент Узбекистана провел встречу с главой ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, развития сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, «зеленой» экономики, бизнеса, инвестиций, цифровизации, содействия обеспечению мира и социально-экономическому восстановлению в Афганистане.

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