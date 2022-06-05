Делегация Узбекистана посетила Российскую Федерацию

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня делегация внешнеторгового ведомства Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым завершила двухдневный визит в Российскую Федерацию.

Программа визита включала проведение двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инвестиций, транспорта и логистики.

В частности, были проведены встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также министром экономического развития Максимом Решетниковым.

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