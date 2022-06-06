



Делегация Узбекистана посетила Швецию



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня представительная делегация Узбекистана завершила трехдневный визит в Швецию. Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Стокгольме Международной встрече «Стогольм+50: здоровая планета для всеобщего процветания – наша ответственность, наша возможность».



В работе стокгольмской встречи приняли участие делегации 137 стран мира, а также руководители более 30 международных организаций, структурных подразделений ООН и многосторонних природоохранных конвенций.



В своем выступлении представители узбекской делегации основное внимание сконцентрировали на основных достижениях страны по обеспечению охраны окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, управлению твердыми отходами, экологического баланса и устойчивого развития региона Приаралья. В частности, в ходе отдельной сессии на тему «План совместных действий по устойчивому развитию в цифровом веке» состоялось выступление заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Б.Абидова, в рамках которого была представлена подробная информация об осуществляемых в Узбекистане мерах по смягчению последствий высыхания Аральского моря, в том числе посредством поддержки деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья и создания в регионе зоны экологических инноваций и технологий.



Также на полях Стокгольмского форума делегацией Узбекистана проведены двусторонние встречи с руководством Программы ООН по окружающей среде, секретариатом Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS), Международного союза по охране природы (МСОП), Управления по окружающей среде ЕЭК, Глобального экологического фонда (ГЭФ), Шведского агентства по окружающей среде, Директората по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ассоциации по обращению с отходами Швеции, Института по окружающей среде Швеции, а также рядом представителей делегаций различных стран, в ходе которых проведены презентации деятельности Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане, включая усилия республики по созданию при международной поддержке зоны экологических инноваций и технологий в регионе.



Ряд партнёров выразили свою готовность принять участие в планируемом в следующем году 1-м Приаральском международном форуме высокого уровня в г.Нукусе, а также рассмотреть вопрос взаимодействия в реализации совместных проектов по цифровой трансформации и внедрению инновационных технологий, направленных на обеспечение устойчивого развития в регионе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи