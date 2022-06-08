Делегация МИД Узбекистана отправилась в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня делегация МИД Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым отправилась с визитом в Нур-Султан (Республика Казахстан).

Целью визита является участие в предстоящей 8 июня в столице Казахстана 3-й министерской встрече в формате «Центральная Азия – Китай», в рамках которой будут обсуждены ключевые вопросы развития регионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, научно-технической, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, информационно-технологической, экологической и культурно-гуманитарной областях и сфере зеленых источников энергии.

На полях встречи глава узбекской делегации провел встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, с которым обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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