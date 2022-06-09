Глава Узбекистана принял высокого представителя ООН

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня в Узбекистан прибыла с двухдневным рабочим визитом первый заместитель Генерального секретаря ООН, председатель Группы ООН по устойчивому развитию Амина Джейн Мохаммед, которая совершает поездку по странам Центральной Азии.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели актуальные аспекты углубления взаимодействия Узбекистана со структурами ООН, обсудили перспективы реализации новых совместных проектов по улучшению качества жизни и повышению благосостояния населения страны, в том числе по сокращению бедности, обеспечению продовольственной безопасности, продвижению реформ в области здравоохранения и образования, реализации национальной стратегии гендерного равенства, развитию «зеленой» энергетики, внедрению инноваций и цифровых технологий, модернизации инфраструктуры и т.д.

В рамках визита Амина Мохаммед также проведет переговоры в Сенате Олий Мажлиса и Агентстве по делам молодежи, а также встретится с женщинами-лидерами Узбекистана.

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