Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня в городе Нур-Султан (Казахстан) на полях 3-й министерской встречи «Центральная Азия - Китай» была проведена встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров министры расмотрели ключевые вопросы текущей повестки диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи и других.

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