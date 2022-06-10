



Погода в Узбекистане на 11 июня



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 33-35°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

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