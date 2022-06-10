В Узбекистан прибыл новый посол Вьетнама

В Узбекистан прибыл новый посол Вьетнама10.06.2022 10:17
ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам (с резиденцией в Москве) Данг Минь Кхой, вручивший копии своих верительных грамот исполняющему обязанности министра иностранных дел Владимиру Норову.
В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Вьетнама в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
С 2020 года послом Вьетнама в Узбекистане являлся Нго Дык Мань.
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