



Проведены переговоры глав Узбекистана и Японии



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Беседа была организована с целью обсуждения актуальных проблем международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес, а также вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, технологий и инноваций, машиностроения, химической отрасли, гостиничной инфраструктуры, банков и финансов, «зеленой» экономики, науки и образования, культуры и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи