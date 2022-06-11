



МИД Узбекистана посетил посол Германии



ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Тило Клиннер. Его принял исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-германского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи