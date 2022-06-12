Делегация Узбекистана посетила Швейцарию

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня пребывающая с рабочим визитом в Женеве в рамках участия в работе 110-й сессии Международной конференции труда представительная делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой провела встречу с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

В ходе переговоро стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития взаимодействия по созданию достойных условий труда в Республике.

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