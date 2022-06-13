Вадим Бровцев: Современная роль России в глобально трансформирующемся мире

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Вадим Владимирович Бровцев, председатель правительства Республики Южная Осетия в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг., политик, экономист и общественный деятель.

В условиях все обостряющихся общечеловеческих проблем создание новой системы коллективной безопасности приобретает особую актуальность. Об этом свидетельствуют дискуссии как в экспертном, научном сообществах, так и среди правящих элит в большинстве стран современного мира.



Однозначно признается тот факт, что человечество вступает в новый этап своего развития. Началась ожесточенная борьба «за будущее», за место тех или иных стран в выстраиваемой архитектонике нового миропорядка.



С развалом Советского Союза доминировала точка зрения, что наступил однополярный мир во главе с Соединенными Штатами. Предполагалось, что так называемый «золотой миллиард» западной цивилизации привнесет прогресс и процветание всему человечеству.



Однако, уже спустя несколько лет стало очевидным, что разрушение биполярного мира явно не ведет к однополярному. Начали интенсивно формироваться новые цивилизационные центры. Так, в середине 90-х годов прошлого века выдающийся американский социолог Сэмюель Хантингтон издал книгу «Столкновение цивилизаций», в которой убедительно доказал, что наступает мир «множества цивилизаций», девять из которых он определил как наиболее важными и уже определившимися.



Сенсационным явилось и то, что автор «западную цивилизацию» назвал не единственной и не первой, а «одной из многих», которая должна также доказывать свои приоритеты в современном мире наравне с другими. Более того, наступило время «столкновений цивилизаций». Обращает на себя внимание тот факт, что за многие годы до государственного переворота на Украине в 2014 году С. Хантингтон предвидел такое столкновение и доказал неизбежность конфликта в этой стране в силу ее «цивилизационной расколотости». По его мнению, с неизбежностью часть Украины должна отойти к Западу, а другая, большая ее часть – к России.



Точка зрения о наступлении эпохи многих цивилизаций и роста угроз «столкновения» между ними быстро распространилась по всему миру, и ее стали признавать даже те, кто являлся особо ярким апологетом западных цивилизационных ценностей и либеральной модели развития человечества. Так, широко известный политический и государственный деятель Збигнев Бжезинский в одной из последних своих работ писал уже об «умирающем западе» и «закате американской мечты».



В современных условиях 2022 года «столкновения цивилизаций» приобрели свои практические очертания, и вопросы определения будущего развития человечества стали особо актуальными. Проблемы международной безопасности актуализировались так же.



В настоящее время отчетливо прослеживается комплекс проблем, которые делают современный мир конфликтогенным и без преодоления которых его дальнейшее развитие затруднительно вообще.



Прежде всего, обострились проблемы военно-политической безопасности. В данной связи более чем очевидно усиление агрессивных устремлений западных стран. После развала Советского Союза мы наблюдаем шесть волн «расширения НАТО на Восток», направленных на окружение России военными базами, включая размещение биологического и бактериологического оружия.



Более того, страны Североатлантического альянса за это время показали свою особую военную агрессивность в отношении многих других государств современного мира. Так, известна агрессия США и ее союзников против Ирака, в результате которой погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Военная операция и бомбардировки мирных городов Югославии. Агрессия против Ливии и фактически уничтожение ее государственности. Участие в агрессивных военных операциях в Сирии, Афганистане и других странах. Все это свидетельствует, что страны «западной цивилизации» пытаются сохранить свое мировое господство с помощью, прежде всего силы, военным путем. В таких условиях противостояние агрессору становится насущным делом всего человечества.



Вслед за военно-политической безопасностью в современном мире особо актуализировались проблемы, связанные с защитой окружающей среды. Прошедшая в ноябре прошлого года Конференция по климату в Глазго засвидетельствовала, что мир находится на грани экологической катастрофы. Техногенную нагрузку природа уже не выдерживает. Что, соответственно, приводит к массовым природным катаклизмам.



В данном контексте очевидным является и тот факт, что западные страны, которые столетиями бесконтрольно эксплуатировали природные ресурсы, решить эту проблему не в состоянии. Более того, не в состоянии страны «западной цивилизации» отказаться и от «неоколониального» освоения современного мира, в том числе путем «поглощения» природных и природно-сырьевых ресурсов других, зависимых стран. В настоящее время в таких условиях повышение уровня экологической безопасности актуализировалось как никогда и уже рассматривается как вопрос выживаемости всего человечества.



Проблемы продовольственной безопасности. В последнее время о продовольственных проблемах речь идет не только в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), они обсуждаются в большинстве международных организаций, включая ООН. Статистика свидетельствует о том, что уже в настоящее время голодают сотни миллионов людей, а в недалеком будущем их количество значительно увеличится. Тенденция такова, что рост населения планеты опережает возможности обеспечить его продовольствием.



Продовольственная проблема в настоящее время – это не только проблема количества продуктов питания, но и их качества. Многие исследователи считают, что большинство потребляемых продуктов питания далеко не соответствуют элементарным медицинским нормам. Применение вредных средств защиты растений, неконтролируемое стимулирование плодородия почв, рыночная целесообразность фактически привели к тому, что существующей парадигме производства продуктов питания развиваться дальше стало необычайно сложно.



Не менее важной современной проблемой, имеющей общечеловеческое значение, является проблема здоровья человека и его медико-биологической защиты. Об этом свидетельствует рост массовых заболеваний, эпидемий, что особо ярко отражается на жизни людей всей планеты. Пандемия коронавируса показала особую актуальность данной проблемы и что она имеет общепланетарное значение. Факты свидетельствуют, что пандемия последних двух лет унесла жизни миллионов людей.



Преодоление пандемии показало, что необходимо максимальное объединение усилий государств в борьбе с этой общечеловеческой опасностью. И, более того, имеются все основания считать, что не исключены и будущие аналогичные пандемии, возможно, с более ужасающими для людей последствиями. Необходимость разработки мер коллективной безопасности здесь более чем очевидна.



Выше отмечены наиболее острые и наиболее актуальные в настоящее время общечеловеческие проблемы. На практике их значительно больше.



Наряду с пониманием до предела обострившихся мировых проблем экспертное сообщество все более и более задается вопросами, связанными с их преодолением. Различных подходов в решении подобного рода задач очень много. Более чем очевидно, что общечеловеческие проблемы необходимо решать комплексно и сообща, всем международным сообществом. Здесь особая роль принадлежит ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и усилившейся в последние годы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – как особо эффективной региональной организации, решающей задачи на мировой арене, и другим профильным международным организациям. В то же время считаю, что одним главным локомотивом в решении большинства рассматриваемых проблем является именно Россия. Новая конфигурация наступающего мира в существенной степени будет зависеть от нее, а также от ее ближайших союзников, таких как Китай и ряд других дружественных стран, историческая миссия которых – определить в современных условиях фарватер, формы и методы создания новой системы коллективной (глобальной) безопасности, в том числе, в преодолении современных общечеловеческих проблем и вызовов. Это обусловлено прежде всего следующим:



Первое. Единственной страной, которая реально может противостоять современным военно-политическим угрозам и вызовам, является Российская Федерация, обладающая необходимым современным военным научно-техническим потенциалом, а также ядерным и другими новейшими видами оружия сдерживания. Более того, история свидетельствует о том, что мировые военные катаклизмы последних столетий преодолевались прежде всего Россией или при ее решающем участии. Так было при разгроме наполеоновских захватчиков, до этого оккупировавших всю Европу. Так было с разгромом фашистской Германии, насильственным путем объединившей не только Европу, но и другие страны. Безусловно, и в настоящее время Россия обладает всем необходимым потенциалом, ведущим к победе, и с современными гипотетическими агрессорами. Россия, как правило, всегда защищала не только себя, но и своих ближайших союзников. В данном контексте создание системы международной военно-политической безопасности во главе с Российской Федерацией имеет исключительно важное значение как фактор сохранения мира во всем мире. Здесь, еще раз, следует особое внимание обратить на развитие роли ШОС, в контексте глобальной безопасности, и усиление позиций ОДКБ в региональном формате, а также их конструктивное взаимодействие, в рамках формирования справедливого мироустройства.



Спустя три десятилетия после развала Советского Союза Россия уже реально стала силой сдерживания современной военной агрессии и, другими словами, «центром защиты мира и безопасности», не только собственной, но и в международном масштабе в целом. Считаю, что создание с ее участием новых организационных форм и форматов коллективной безопасности, в частности, является одним из важнейших факторов защиты от военных угроз.



Второе. Одной из немногих стран, которая реально может противостоять обострившимся экологическим угрозам, также является Россия – самая большая по территории страна в мире, с особо богатыми природно-сырьевыми ресурсами. Огромные запасы, в частности, пресной воды, лесов и других природных богатств делают ее лидером в природно-экологическом развитии. Все это дает ей основание быть одной из ведущих в защите природной среды. Здесь создание системы коллективной безопасности в направлении защиты окружающей среды во главе с Россией имеет исключительно важное значение для всего мира, для его выживания в целом.



В то же время, несмотря на то, что Россия в вопросах сохранения экологических систем – одна из самых влиятельных стран мира, нужны более скоординированные усилия с другими странами. Здесь усиление коллективной безопасности в рамках сохранения природы более чем очевидно. Считаю, что наиболее действенный механизм в процессе охраны окружающей среды могут создать особо перспективные в социально-экономическом и экологическом развитии современного мира страны. Таковыми есть все основания считать страны, входящие в ШОС, БРИКС, ОДКБ, СНГ, в которых проживает половина населения планеты. Вполне вероятно, что Россия совместно с ними вынуждена будет активно участвовать в защите человечества от экологической угрозы, которая более чем очевидна.



Третье. Российская Федерация в современных условиях реально может стать и лидером в решении продовольственных проблем, которые, повторим, охватили весь современный мир. Россия традиционно является одним из мировых лидеров производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Факты свидетельствуют, что, когда во всем мире обострились продовольственные проблемы, в России, наоборот, наметился прогресс в агропромышленном развитии. При этом следует обратить особое внимание на тот факт, что в Российской Империи, СССР, в нынешней России качество выпускаемой продукции было всегда значительно выше, чем в большинстве других стран.



Современная доктрина продовольственной безопасности в России предполагает максимально сократить вредные воздействия на производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которые так широко применяются во всем мире, особенно в либерально-демократических странах Запада. «Генномодифицированным ножкам Буша» России есть что противопоставить реально. Все это предполагает увеличение количества и повышение качества производимых продуктов питания и делает Россию одним из аграрных мировых лидеров. Безусловно, эти тенденции необходимо сохранять и защищать как национальное достояние.



Четвертое. Защита здоровья и здорового образа жизни людей. Проблемы, связанные с сохранением здоровья людей, в настоящее время являются не менее актуальными для их выживания, чем вышеуказанные. Здесь Российская Федерация также может определить фарватер, основные тенденции оздоровления людей в современном мире в целом. Предпосылок к этому более чем достаточно, о чем свидетельствует все еще сохраняющийся советский опыт в борьбе с болезнями, а также современный опыт по охране здоровья людей, который особо обогатился в условиях пандемии.



Есть все основания считать, что в перспективе Россия и ее ближайшие союзники могут стать мировыми центрами здоровья и здорового образа жизни. Такие тенденции, безусловно, нуждаются в своем конструктивном развитии и защите.



Пятое. Наряду с указанным, следует обратить внимание на гуманитарную безопасность и необходимость ее международной защиты. Здесь многонациональная Россия, объединяющая многие народы и культуры, уже фактически разработала собственный алгоритм гуманитарной идентификации, который априори делает ее прогрессивной в гуманитарном развитии.



Навязываемые человечеству неолиберальные ценности Запада – путь в никуда, поскольку они противоречат тысячелетнему опыту духовно-нравственных традиций человечества. Многонациональная и многоконфессиональная Россия, наоборот, приобрела опыт совместного проживания многих народов и отдельных ее граждан на традиционных принципах гуманизма. Основополагающие ценности православия, ислама, буддизма и других вероисповеданий народов России определили гуманитарный код страны как отвечающий общечеловеческим, нравственным критериям. Здесь, России сам Бог велел быть мировым лидером, и это лидерство должно быть надежно защищено.



Таким образом, выше рассмотрены всего лишь некоторые, наиболее важные проблемы, стоящие в настоящее время перед человечеством. Это прежде всего, военно-политические, экологические, продовольственные, медико-биологические и гуманитарные. По-разному они решаются в современном мире.



Однако исторически сложилось так, что именно от России и ее ближайших союзников в наибольшей степени зависит успех в их реальном преодолении.



Полагаю, что такая мера ответственности России начинает осознаваться и приобретать организационные формы, на которые с надеждой смотрит большинство людей в современном мире.



Здесь прежде всего следует сказать об ШОС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и других международных организациях, которые совместно Россией смогут в современных условиях сохранить мир и безопасность, определить новый фарватер прогрессивного развития человечества в целом.

Вадим Бровцев / «Вести Урала»



УЗИНФОРМ