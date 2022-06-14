



Погода в Узбекистане на 15 июня



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 36-38°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 34-39°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 34-39°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи