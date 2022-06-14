Погода в Узбекистане на 15 июня

Погода в Узбекистане на 15 июня14.06.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 36-38°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 34-39°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 34-39°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 33-38°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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