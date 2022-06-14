



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Центкома США



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с командующим Центральным командованием Вооруженных Сил США генералом Майклом Куриллой. В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы развития узбекско-американского сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, cодействия восстановлению Афганистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи