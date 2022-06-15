



МИД Узбекистана посетил посол Объединенных Арабских Эмиратов



ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча заместителя министра иностранных дел Фурката Сидикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Саидом Матаром аль-Камзи. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы развития диалога двух стран по приоритетным направлениям и обсудили график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи