



МИД Узбекистана посетил глава дипмиссии Пакистана



ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Сайидом Али Асадом Гилани. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ООН, ШОС, ОИС и ОЭС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи