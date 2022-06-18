В Ташкенте провели 1-й Международный фармацевтический форум

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня в столице Узбекистана завершил двухдневную работу 1-й Международный фармацевтический форум, который был организован Министерством инвестиций и внешней торговли, Агентством по развитию фармацевтической отрасли, а также Ассоциацией представительств иностранных фармацевтических компаний и производителей в Республике Узбекистан.

Мероприятие было организовано с целью поддержки местных производителей фармпродукции, увеличения объемов ее локализации и экспорта, а также привлечения зарубежных компаний к реализации совместных инвестиционных проектов в Узбекистане.

В рамках форума был проведен обмен передовым опытом и практиками, инновационными методами и технологиями между отечественными и зарубежными производителями, регуляторами, дистрибьюторами, и экспертами фармацевтического рынка.

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