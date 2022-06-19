



Погода в Узбекистане на 20 июня



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков: 19-21 июня текущего года местами по республике ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, 20-21 июня возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. 19 июня по Бухарской, Навоийской, Ташкентской областям и областям Ферганской долины местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. 20-22 июня по территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможно выпадение града. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины возможны сильные дожди. 19-22 июня по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте :

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, возможна гроза. В отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.

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