Погода в Узбекистане на 20 июня

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 20 июня19.06.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков:
19-21 июня текущего года местами по республике ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, 20-21 июня возможны порывы до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
19 июня по Бухарской, Навоийской, Ташкентской областям и областям Ферганской долины местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.
20-22 июня по территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможно выпадение града. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины возможны сильные дожди.
19-22 июня по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 24-26°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 23-28°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 23-28°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 18-23 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, возможна гроза. В отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.
УЗИНФОРМ