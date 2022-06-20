В Ташкент прибыл новый посол Бразилии

ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Москве, Россия) Родриго де Лима Баэном Соаресом.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, далее состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах АПК и текстильной индустрии, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

С октября 2019 года послом Бразилии в Узбекистане (с резиденцией в Москве) являлся Товар да Силва Нунес.

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