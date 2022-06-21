Погода в Узбекистане на 22 июня

Погода в Узбекистане на 22 июня21.06.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков:
21 июня текущего года местами по республике ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
21-22 июня по территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины возможны сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града.
21-22 июня по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 29-31°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с.
Температура ночью 18-23°, днем 27-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дожди, возможны сильные. Возможна гроза. В отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.
УЗИНФОРМ