



Погода в Узбекистане на 22 июня



ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков: 21 июня текущего года местами по республике ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. 21-22 июня по территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины возможны сильные дожди. В отдельных районах возможно выпадение града. 21-22 июня по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте :

Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 29-31°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 27-32°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дожди, возможны сильные. Возможна гроза. В отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

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