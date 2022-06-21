МИД Узбекистана посетил посол КНР

МИД Узбекистана посетил посол КНР21.06.2022 10:13
ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзян Янь. Его принял исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ШОС.
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