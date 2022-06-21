



МИД Узбекистана посетил посол КНР



ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзян Янь. Его принял исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи