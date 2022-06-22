Узбекистан посетил глава Азербайджана

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21-22 июня Узбекистан с государственным визитом посетил во главе представительной делегации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В преддверии прибытия главы Азербайджана в Ташкент 20 июня в столице Узбекистана был проведен узбекско-азербайджанский бизнес-форум, который был организован Министерством инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан совместно с Министерством экономики и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики. В ходе мероприятия представители официальных и деловых кругов двух стран обсудили практические аспекты развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности.

По прибытии в аэропорт Ташкента азербайджанский лидер проследовал на встречу со своим коллегой Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы двух государств провели церемонию открытия в Ташкенте обновленной улицы, названной в честь отца главы дружественной страны, экс-президента Гейдара Алиева.

Далее президенты посетили парк "Янги Узбекистон" и возложили цветы к монументу Независимости, после чего проследовали в резиденцию "Куксарой", где после торжественной протокольной церемонии приветствия азербайджанской делегации были проведены в узком и расширенном форматах переговоры на высшем уровне, которые были посвящены вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, машиностроения, промышленности, ТЭК, фармацевтики, текстильной индустрии, транспорта и связи, сельского хозяйства и пищевой промышленности, спорта, туризма и других.

По итогам переговоров президенты подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма.

Программа первого дня визита также включала посещение ташкентского Технопарка, где гости были ознакомлены с продукцией местных производителей. Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".

Во второй день главы двух стран отправились в Хорезмскую область Узбекистана, где Ильхам Алиев ознакомился с достопримечательностями древней Хивы.

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