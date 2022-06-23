В Ташкент прибыл новый посол Аргентины

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики (с резиденцией в Москве, Россия) Эдуардо Антонио Зуайном.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, после чего стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дльнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД, парламента.

Эдуардо Антонио Зуайн сменит в должности Рикардо Эрнесто Лагорио, который являлся послом Аргентины в России, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане с 2017 по 2021 год.

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