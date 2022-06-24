



В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Туркменистана



ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня заместитель главы ведомства иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Язкули Маммедовым.

Встреча была организована с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, обеспечения безопасности и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи