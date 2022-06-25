Глава Узбекистана принял участие в саммите «БРИКС плюс»

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс», который проводился в онлайн-формате под председательством Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

В саммите приняли участие главы государств и правительств государств группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, а также руководители Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии и других.

На форум обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах «зеленой экономики», высоких технологий, инноваций, цифровизации, транспорта и логистики, гуманитарного обмена.

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