В Ташкент прибыл новый посол Испании

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания (с резиденцией в Москве, Россия) Маркосом Гомесом Мартинесом.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, а затем состоялось обсуждение актуальных вопросов повестки дня сотрудничества двух государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, сельского хозяйства, бизнеса, банков и финансов, текстильной и нефтегазовой промышленности, возобновляемой энергетики и туризма, взаимодействия по афганской проблематике.

Маркос Гомес Мартинес сменил в должности Фернандо Вальдерраму Пареху, который являлся послом Испании в Ташкенте с декабря 2019 года.

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